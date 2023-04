Découverte d’un jardin de roses anglaises Rosiers Anglais, 3 juin 2023, Cléden-Poher.

Avec plus de 150 rosiers dans le jardin, le parfum est intense et sublime.

Visite commentée et démonstration pour savoir comment entretenir les rosiers et les autres plantes du jardin.

Rosiers Anglais 3 Lostanlen, 29270, Cleden-Poher Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne 0298934784 http://www.rosiersanglais.com Un jardin sauvage abritant depuis 2014 plus d’une centaine de variétés de rosiers anglais ainsi que d’autres fleurs et plantes de campagne. Une balade charmante à la découverte de mille et une couleurs et de petits coins paisibles et secrets. jardin de pépinière / en vente directe ou sur commande. Possibilite de se garer le long du chemin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©rosiersanglais