Marché de Noël Rosières Lunery, 16 décembre 2023, Lunery.

Lunery,Cher

Le comité des fêtes de Rosières vous attend pour son Marché de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Rosières

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire



The Rosières Festival Committee is looking forward to welcoming you to its Christmas Market.

El Comité de Fiestas de Rosières le da la bienvenida a su Mercado de Navidad.

Das Festkomitee von Rosières erwartet Sie zu seinem Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT BOURGES