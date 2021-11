Le Vigeant Stade Le Vigeant Le Vigeant, Vienne Rosie Volt : La natür c’est le bonhür Stade Le Vigeant Le Vigeant Catégories d’évènement: Le Vigeant

le jeudi 26 mai 2022 à 17:30

Dans le cadre de l’assemblée annuelle, après la course de vélo et la Bibliothèque Hors les murs et avant le repas du soir organisés par la commune de Le Vigeant Elle descend de la montagne en chantant… Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émotions, voici la bergère tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau de chèvres… Sur le champ, les citadins sont transportés au cœur des pâturages alpins! Acrobate de la glotte, elle atteint des sommets vertigineux en chantant à gorge déployée l’air de la montagne. Ses échos sont un Hymne à la Natür toute entière. Et dans cette ambiance bucolique, Rosie voit la vie en rose : « la natür, c’est le bonhür! ». Et chacun s’en retourne en chantant ce joyeux refrain : « y ololohoudi… »

