Rosheim en fête Rosheim Catégories d’Évènement: 67560

Rosheim

Rosheim en fête, 9 septembre 2023, Rosheim . Rosheim en fête Centre ville Rosheim 67560

2023-09-09 11:00:00 – 2023-09-10 20:00:00 Rosheim

67560 Programme en cours de finalisation Rosheim, ville médiévale et ville à la rose s’anime durant le week-end ! Découvrez son centre-ville typique et son patrimoine roman dans une ambiance musicale et festive ! +33 3 88 19 99 57 Rosheim

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: 67560, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Centre ville Rosheim 67560 Ville Rosheim Departement 67560 Lieu Ville Rosheim

Rosheim Rosheim 67560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim /

Rosheim en fête 2023-09-09 was last modified: by Rosheim en fête Rosheim 9 septembre 2023 67560 Centre ville Rosheim 67560 Rosheim

Rosheim 67560