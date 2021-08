Rosheim Rosheim 67560, Rosheim Rosheim en fête Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: 67560

Rosheim en fête 2021-09-12 11:00:00 – 2021-09-12 20:00:00

Rosheim 67560 Rosheim Au programme : – Apéritif concert dès 11 h avec les Promus – 12 h : restauration Porcelet Farci / salade de pomme de terre (à emporter ou sur place) ou grillades – 14 h : animation par un groupe folklorique – 16 h à 20 h : après-midi dansant avec le groupe Week-End Entré libre avec pass sanitaire C’est la rentrée et les associations la fêtent dignement : concert, animation folklorique, après-midi dansant, restauration, … +33 3 88 19 99 57 Au programme : – Apéritif concert dès 11 h avec les Promus – 12 h : restauration Porcelet Farci / salade de pomme de terre (à emporter ou sur place) ou grillades – 14 h : animation par un groupe folklorique – 16 h à 20 h : après-midi dansant avec le groupe Week-End Entré libre avec pass sanitaire dernière mise à jour : 2021-08-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

