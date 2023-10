Chasses aux trésors de Noël Rosheim, 25 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

En famille ou entre amis, arpentez les ruelles de Rosheim, Ottrott, Boersch et Grendelbruch pour récolter les indices qui vous mèneront vers la récompense !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 17:00:00. EUR.

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



With your family or friends, wander through the alleys of Rosheim, Ottrott, Boersch and Grendelbruch to collect the clues that will lead you to the reward!

En familia o con amigos, recorre los callejones de Rosheim, Ottrott, Boersch y Grendelbruch para recoger las pistas que te llevarán a la recompensa

Mit Familie oder Freunden durchstreift ihr die Gassen von Rosheim, Ottrott, Boersch und Grendelbruch, um Hinweise zu sammeln, die euch zur Belohnung führen!

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile