Choucroute des basketteurs Rosheim, 29 octobre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Habituel rendez-vous automnal du club de Basket de Rosheim. Avec animation musicale.

Sur place ou à emporter, n’oubliez pas de réserver !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 15:00:00. EUR.

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



The usual autumn meeting of the Rosheim Basket Club. With musical entertainment.

On the spot or to take away, don’t forget to book!

La habitual reunión de otoño del Club de Baloncesto Rosheim. Con animación musical.

En el acto o para llevar, ¡no olvide reservar!

Gewöhnliche Herbstveranstaltung des Basketballclubs von Rosheim. Mit musikalischer Unterhaltung.

Vor Ort oder zum Mitnehmen, vergessen Sie nicht zu reservieren!

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile