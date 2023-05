Cours de Yoga Rue du Neuland, 24 septembre 2023, Rosheim.

Accessible à tous ! Collation faite maison après le cours. Ramenez votre matériel (au minimum un tapis et un plaid/couverture). Possibilité de régler en ligne : https://linktr.ee/samtoshayoga.

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 11:00:00. EUR.

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Accessible to all! Home-made snack after class. Bring your own equipment (at least a mat and a blanket). Possibility to pay online : https://linktr.ee/samtoshayoga

Accesible para todos Merienda casera después de la clase. Trae tu propio equipo (al menos una esterilla y una manta). Posibilidad de pagar en línea: https://linktr.ee/samtoshayoga

Für alle zugänglich! Selbstgemachte Snacks nach dem Kurs. Bringen Sie Ihre Ausrüstung mit (mindestens eine Matte und eine Decke/ein Plaid). Möglichkeit der Online-Zahlung: https://linktr.ee/samtoshayoga

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile