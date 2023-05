Pratique corporelle – Les ateliers du Minou Rue du Neuland, 27 mai 2023, Rosheim.

Tout en douceur et adapté à toutes, venez découvrir une nouvelle façon de prendre soin de vous.

Travail de mobilité, exercices de respiration, détente méditation : Pour vous reconnecter à vous même et à votre corps de Femme..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 11:00:00. EUR.

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Gentle and adapted to all, come and discover a new way to take care of yourself.

Mobility work, breathing exercises, relaxation and meditation: to reconnect with yourself and your body as a woman.

Venga a descubrir una nueva forma de cuidarse.

Trabajo de movilidad, ejercicios de respiración, relajación y meditación: para volver a conectar contigo misma y con tu cuerpo femenino.

Entdecken Sie eine neue Art, sich um sich selbst zu kümmern, ganz sanft und für alle geeignet.

Arbeiten Sie an Ihrer Beweglichkeit, machen Sie Atemübungen, entspannen Sie sich und meditieren Sie: So können Sie sich wieder mit sich selbst und Ihrem weiblichen Körper verbinden.

