Visite « Rosheim au temps des chevaliers » 94 rue du Général de Gaulle, 19 avril 2023, Rosheim.

Envie de connaître Rosheim au temps du Moyen-Age ? Replongez dans cette période médiévale avec un guide passionné et costumé ! Une visite ludique où toute la famille pourra porter et tester tout un tas d’objets de reconstitution !.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 16:30:00. EUR.

94 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Want to know Rosheim in the Middle Ages? Immerse yourself in this medieval period with a passionate and costumed guide! A playful visit where the whole family will be able to wear and test a lot of reenactment objects!

¿Quiere conocer Rosheim en la Edad Media? Sumérjase en esta época medieval de la mano de un guía apasionado y disfrazado Una visita divertida en la que toda la familia podrá llevar y probar toda una serie de objetos de recreación

Lust, Rosheim zur Zeit des Mittelalters kennenzulernen? Tauchen Sie mit einem leidenschaftlichen und kostümierten Führer in diese mittelalterliche Zeit ein! Ein spielerischer Besuch, bei dem die ganze Familie eine ganze Reihe von Rekonstruktionsobjekten tragen und ausprobieren kann!

Mise à jour le 2023-04-09 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile