Atelier mosaïque 9 rue du Général de Brauer, 15 avril 2023, Rosheim.

Atelier proposé dans le cadre de l’exposition de mosaïques de Marie-Paule Pierson.

Précédé d’une lecture d’un Kamishibaï par Christine Diene. Dès 7 ans..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 12:00:00. EUR.

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Workshop proposed within the framework of the exhibition of mosaics of Marie-Paule Pierson.

Preceded by a reading of a Kamishibaï by Christine Diene. From 7 years old.

Taller propuesto en el marco de la exposición de mosaicos de Marie-Paule Pierson.

Precedido por la lectura de un Kamishibaï de Christine Diene. A partir de 7 años.

Dieser Workshop wird im Rahmen der Ausstellung von Mosaiken von Marie-Paule Pierson angeboten.

Vorangegangen ist eine Kamishibai-Lesung von Christine Diene. Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile