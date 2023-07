La Prade A Motou rosette luchapt Luchapt, 6 juillet 2023, Luchapt.

Luchapt,Vienne

Nous y voici nous y voilà, c’est l’été!

Parmi toutes les belles choses qui se passent dans la région,

LA PRADE A MOTOU reprend ses soirées du jeudi au jardin!.

Here we are, here we are, it’s summer!

Among all the great things happening in the region,

LA PRADE A MOTOU resumes its Thursday garden evenings!

Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ¡es verano!

Entre todas las grandes cosas que suceden en la región,

LA PRADE A MOTOU vuelve con sus veladas de los jueves en el jardín

Hier ist es, hier ist es, es ist Sommer!

Unter all den schönen Dingen, die in der Region passieren,

LA PRADE A MOTOU nimmt seine Donnerstagabende im Garten wieder auf!

