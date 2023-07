La Prade A Motou rosette, Luchapt Luchapt, 24 août 2023, Luchapt.

Tous les spectacles sont au chapeau, c’est grâce à vous que nous pouvons faire venir ces spectacles magnifiques

Nous y voici nous y voilà, c’est l’été!

Parmi toutes les belles choses qui se passent dans la région,

LA PRADE A MOTOU reprend ses soirées du jeudi au jardin!

5 guinguettes cette année pour se faire un brin rêver et savourer les prés, une programmation dont nous sommes vraiment ravi.e.s,

des spectacles que l’on aime et que nous sommes content.es de faire venir

Le 24 Août, Cie A Ciel Ouvert « 9,81 Trio sans gravité »

Trio burlesque et ludique sur les principes de la gravité et de la pesanteur,

A la bascule, une discipline pas si commune en rue!

Ouverture des prés à partir de 18h 30, clôture des barrières avant minuit… à boire et à manger sur place et cette année, un coin campement sera disponible (ne risquez rien sur la route, restez!)

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Rendez-vous au Domaine Rosette, à Luchapt(86). On vous dit à Jeudi! Bisous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T18:30:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

