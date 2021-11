Belfort Belfort 90000, Belfort ROSES ET ROSACES Belfort Belfort Catégories d’évènement: 90000

Belfort

ROSES ET ROSACES Belfort, 24 décembre 2021, Belfort. ROSES ET ROSACES rue Xavier Bauer Musée d’Histoire Belfort

2021-12-24 14:30:00 – 2021-12-24 rue Xavier Bauer Musée d’Histoire

Avant de construire les grandes rosaces des cathédrales gothiques, les architectes les dessinent en se servant d'un compas. Puis les maîtres verriers interviennent pour les orner de vitraux. Dans l'atelier, les familles imaginent des rosaces pour une jolie carte de vœux ! Atelier parent/enfant – Sur réservation obligatoire

