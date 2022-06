Rosés en Scène ! Theizé Theizé Catégories d’évènement: 69620

Rosés en Scène ! Theizé, 22 juillet 2022, Theizé. Rosés en Scène ! Oedoria 25 Route du Cottet Theizé

2022-07-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-22 22:00:00 22:00:00 Oedoria 25 Route du Cottet

Theizé 69620 EUR 20 20 Profitez d’un été culturel chez Oedoria ! Moment musical avec

une soirée concert et foodtruck accompagnée d’une dégustation de nos rosés. boutique.liergues@oedoria.com +33 4 74 71 48 08 http://www.oedoria.com/ Oedoria 25 Route du Cottet Theizé

