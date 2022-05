Roseraie – Trésors de Jardins – La roseraie de Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La roseraie de Saverne, le dimanche 5 juin à 10:00

**Le dimanche 5 juin** : ouverture 10h Visites guidées 10h30 et 15h00 Stands d’artistes de l’association Les Insolites Originales toute la journée Défilé de mode féminine à 14h et 16h Restauration sur place à midi, tartes flambées dès 18h En soirée animation musicale (pas encore trouvé) **Le lundi 6 juin :** ouverture 10h Visites guidées 10h30 et 15h00 Déambulation du chanteur Elvis Stengel avec son orgue de Barbarie 11h/15h Démonstration de taille de Bonsaïs avec Patrice Bucher Restauration sur place à midi, tartes flambées dès 17h 15h30-17h30 : Concert des Nostalgic’s de Saverne Créée en 1898, la Roseraie possède une collection d’environ 8500 rosiers. Entrez dans le jardin pour découvrir ces harmonieux parterres garnies d’une multitude de roses. La roseraie de Saverne Route de Paris RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Saverne Bas-Rhin

