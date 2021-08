Gennes-Val-de-Loire Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Roseraie Loubert Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Cette pépinière abrite plus de 2000 variétés de roses anciennes et botaniques. Une partie de ces roses sont regroupées en une collection Nationale de Rova. Visite guidée sur rendez-vous uniquement (réservation par téléphone 02 41 51 80 82 ou par mail : [therese.loubert@orange.fr](mailto:therese.loubert@orange.fr) )

Tarif : 3,50€

Visites libres et guidées Roseraie Loubert Les Brettes 49350 les rosiers sur loire Gennes-Val-de-Loire Les Rosiers-sur-Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

