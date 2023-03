visite de la roseraie loubert collection nationale Roseraie Loubert Les Rosiers-sur-Loire Catégories d’Évènement: Les Rosiers-sur-Loire

visite de la roseraie loubert collection nationale Roseraie Loubert, 3 juin 2023, Les Rosiers-sur-Loire. visite de la roseraie loubert collection nationale 3 et 4 juin Roseraie Loubert 5.00€ par personne visites sur rendez vous au choix libre ou commentée Roseraie Loubert Les Brettes, 49350 Les-Rosiers-sur-Loire Gennes Val de Loire Les Rosiers-sur-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 51 80 82 http://www.rosesloubert.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 41 51 80 82 06 87 03 58 80 »}] Presque 4000 types de rosiers anciens dont 150 purs botaniques et des hybrides de botanique. De très jolis arbres assez rares, 70 types de poiriers anciens et modernes. 50 cerisiers environ 100 types de pommiers anciens et une collection de 70 chênes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©loubert

