Maine-et-Loire Roseraie Loubert Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire, 16 septembre 2023, Gennes-Val-de-Loire. Roseraie Loubert 16 et 17 septembre Roseraie Loubert réservation obligatoire; de 3.50€ cette pépinière abrite plus de 2000 variétés de roses anciennes et botaniques. Une partie de ces roses sont regroupées en une collection nationale de Rova. Des démonstrations de savoir-faire sont également proposées.

Visites guidées sur réservation uniquement par mail therese.loubert@orange.fr

tarif réduit 3.50€ Roseraie Loubert Les Brettes 49350 les rosiers sur loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Les Rosiers-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire Collection nationale « rose » / réserve phytogénétique

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

