Visite découverte de la Roseraie Les Chemins de la Rose 2 – 4 juin Roseraie – les chemins de la rose Tarif Adulte : 8€ , Tarif Réduit : 7€ ; Tarif Enfant de 7à15 ans : 3,50€ ; Gratuit -7ans.

La Roseraie Les Chemins de la Rose, à Doué la Fontaine, cité des roses, est un écrin naturel qui transporte dans une promenade enivrante. Ce jardin à l’anglaise composé de 13 000 rosiers, d’allées, d’étangs, abrite une collection de roses anciennes aux roses les plus inédites. Les Chemins de la Rose sont ouverts de mars à novembre aux visiteurs individuels, aux familles et aux groupes. Visitez la roseraie selon vos envies et profitez d’une balade dans un univers floral. Des parcours thématiques enrichiront vos connaissances sur la rose. La chasse au trésor avec Léon le paon, fera de votre visite avec vos enfants des moments inoubliables. En saison, la Roseraie Les Chemins de la Rose devient le théâtre d’animations : fêtes des rosiers, conférences, apéros jardin, ateliers…

Le plaisir se prolonge avec la boutique et la restauration sur la terrasse où vous découvrirez les produits et saveurs multiples autour de la rose.

Venez à la rencontre de passionnés de roses. Floriane et Guillaume Dittière, rosiéristes et propriétaires du parc, auront à cœur de vous dévoiler conseils et idées pour parfaire votre jardin.

Roseraie – les chemins de la rose Parc de Courcilpleu Route de Cholet, Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Doué-la-Fontaine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

