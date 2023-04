Portes ouvertes à la Roseraie de Schiltigheim Roseraie de Schiltigheim Schiltigheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Portes ouvertes à la Roseraie de Schiltigheim Roseraie de Schiltigheim, 4 juin 2023, Schiltigheim. Portes ouvertes à la Roseraie de Schiltigheim Dimanche 4 juin, 14h00 Roseraie de Schiltigheim Entrée libre, vente de boissons et de gâteaux (pour l’entretien du jardin) Journée Portes Ouvertes à la Roseraie de Schiltigheim.

Concert, exposition de gravures, visite commentée ou libre de la Roseraie. Roseraie de Schiltigheim Parc de la Roseraie Rue Contades, Schiltigheim, Bas-Rhin, Grand Est Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est Créé en 1926, ce jardin haut en couleur est composé de plus de 3500 rosiers (tiges, arbustes, grimpants, buissons) représentant plus de 300 variétés. Animaux interdits Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

