Venez flâner dans une roseraie du XIXe siècle Dimanche 17 septembre, 10h00 Roseraie de Saverne Entrée libre

Déambulez librement dans la roseraie et venez découvrir des stands présentant des produits régionaux, des artisans et des artistes. Ne manquez pas la boutique dédiée aux produits à base de rose et les options de restauration disponibles sur place.

Par ailleurs, un thé dansant est prévu à 15h. À partir de 17h, délectez-vous de délicieuses tartes flambées. L’entrée est libre.

Roseraie de Saverne route de Paris 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 86 51 83 https://www.roseraie-saverne.fr/ https://www.facebook.com/roseraie.de.saverne La roseraie de Saverne présente plus de 5000 rosiers en 800 variétés anciennes et modernes sur plus d’un hectare. Créée en 1898, cette roseraie est la deuxième plus ancienne de France. Parking à proximité, accès PMR, buvette, boutique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:30:00+02:00

