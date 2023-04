Théatre : Les carottes sont crues Roseraie de Morailles, 11 juin 2023, Pithiviers-le-vieil.

Théatre : Les carottes sont crues Dimanche 11 juin, 15h00 Roseraie de Morailles Voir https://www.roseraiedemorailles.com/

Dans le cadre de la « Route de la Rose en Fête » vous découvrirez que la carotte n’a pas toujours été de couleur orange. Vous saurez comment la pomme de terre devint célèbre partout. Vous frissonnerez devant l’énorme navet qui sort des entrailles de la terre. Vous ne regardez plus les pépins de citrouille comme avant… Car avant d’aller faire la fête dans vos assiettes, tous ces légumes vous livreront leurs secrets…

Cette racontée théâtralisée est agrémentée de marionnettes. Elle s’amuse avec les légumes que l’on croit connaître. Sous des aspects drolatiques et légers, Laurent Fradin et Kristof Le Garff, ces « bonimenteurs », égrèneront dans vos esgourdes un peu de fantaisie et beaucoup de vérité. En grattant un peu, vous apprendrez l’origine de ces plantes cultivées que l’on aime manger.

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 23 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.roseraiedemorailles.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « animation@roseraiedemorailles.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T16:00:00+02:00

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T16:00:00+02:00

FMACEN045V50A1VP

Allo Maman Bobo Production