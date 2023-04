Sieste musicale avec Boris Trouplin Roseraie de Morailles, 4 juin 2023, Pithiviers-le-vieil.

Sieste musicale avec Boris Trouplin Dimanche 4 juin, 15h30 Roseraie de Morailles Voir https://www.roseraiedemorailles.com/

Se détendre à sa guise dans un jardin, allongé sur une couverture, une chaise-longue ou à même le sol…

Se laisser louvoyer, yeux mi-clos, entre somme et contemplation, rêverie et papillonnage acoustique…

Boris Trouplin s’occupe du paysage sonore, spatialise des ambiances voyageuses, et promène en vos proximités mes bourdons, flûtes, et autres échos mélodiques. Onirisme mélomane…

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 23 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.roseraiedemorailles.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « animation@roseraiedemorailles.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

FMACEN045V50A1VH

Boris Trouplin