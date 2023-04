Exposition photographique de Gülsüm Pala Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil

Exposition photographique de Gülsüm Pala Roseraie de Morailles, 13 mai 2023, Pithiviers-le-vieil. Exposition photographique de Gülsüm Pala 13 – 18 mai Roseraie de Morailles Voir https://www.roseraiedemorailles.com/ Dans le cadre de l’évènement “la Route de la Rose en fête” du 13 mai au 18 juin, une exposition photographique au cœur même de la Roseraie vous accompagnera durant votre déambulation. Une vingtaine de clichés vous permettront de découvrir le lieu au travers de l’œil de Gülsüm Pala avec un prisme et une temporalité différents de la visite. Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 23 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.roseraiedemorailles.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « animation@roseraiedemorailles.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-18T10:00:00+02:00 – 2023-05-18T17:30:00+02:00 FMACEN045V50A1VF Roseraie de Morailles

Détails Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Roseraie de Morailles Adresse Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil Lieu Ville Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Exposition photographique de Gülsüm Pala Roseraie de Morailles 2023-05-13 was last modified: by Exposition photographique de Gülsüm Pala Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles 13 mai 2023 Pithiviers-le-vieil Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-vieil