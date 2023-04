Atelier Kéfir Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil

Atelier Kéfir Roseraie de Morailles, 29 avril 2023, Pithiviers-le-vieil. Atelier Kéfir Samedi 29 avril, 14h00 Roseraie de Morailles Voir https://www.roseraiedemorailles.com/ Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 23 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.roseraiedemorailles.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « animation@roseraiedemorailles.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T15:30:00+02:00

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T15:30:00+02:00 FMACEN045V50A1UZ Roseraie de Morailles

Détails Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Roseraie de Morailles Adresse Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil Lieu Ville Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Atelier Kéfir Roseraie de Morailles 2023-04-29 was last modified: by Atelier Kéfir Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles 29 avril 2023 Pithiviers-le-vieil Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-vieil