Visite libre de la Roseraie de Gérenton Roseraie de Gérenton, 2 juin 2023, Bédoin. Visite libre de la Roseraie de Gérenton Vendredi 2 juin, 11h00 Roseraie de Gérenton

tarif préférentiel 5 euros. l’accès se fait à pied depuis le parking situé à 350 m de la roseraie.

Rendez-vous aux jardins 2023 Roseraie de Gérenton 2884 route de Flassan 84410 Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Parking situé à 350 m de la roseraie, accès à pied depuis le parking par un chemin.

0767889934 https://roses-anciennes-du-ventoux.com https://www.instagram.com/rosesanciennesduventoux/;https://www.facebook.com/rosesanciennesduventoux La roseraie de Gérenton est un jardin méditerranéen de roses anciennes. Mise en place il y a 7 ans sur une friche agricole, la roseraie de Gérenton regroupe en un même lieu un jardin de roses anciennes, un jardin méditerranéen et une pépinière spécialisée en rosiers anciens. Venez visiter librement la roseraie de Gérenton, sa collection de 300 variétés de rosiers anciens, accompagnée d’une collection de plantes méditerranéennes. Après la visite, vous pouvez découvrir l’exposition en cours dans la yourte de la roseraie et vous poser pour une pause rafraichissante à la guinguette tzigane.

2023-06-02T11:00:00+02:00

2023-06-02T18:00:00+02:00 ©brunsylvie

