Visite du jardin Roseraie communale de Chaumont-Gistoux, 3 juin 2023, Chaumont-Gistoux.

La roseraie communale de Chaumont-Gistoux est née du projet paradoxal de faire vivre la reine des fleurs au milieu des adventices et plantes indigènes . Elle est constituée principalement de rosiers botaniques, anciens ou à port naturel, souvent à floraison unique .

Elle héberge aussi une collection de roses créées localement par un passionné et adaptées à notre terroir et toujours commercialisées aujourd’hui .

La roseraie est gérée par un collectif citoyen qui organise des chantiers de restauration mensuels, avec le soutien des services de la commune .

https://roseraiegistoux .wordpress .com et https://www .facebook .com/RoseraieChaumontGistoux

Activité proposée :

• Deux activités d’écoute sont organisées . Samedi 3 juin à 14h 30 et 16 h 00 : démonstration de so- nothérapie (30 minutes) avec une Veena de cristal jouée par Michel B . ; les sons angéliques (432Hz) de la Veena travaillent sur l’harmonie et la relaxation du corps et du mental ; apportez votre tapis de sol ou couverture . Dimanche 4 juin à 6h00 et 8h30 du matin, écoutons les oiseaux avec Patricia Cornet-Poussart . Maximum 15 participants pour chacune de ces activités ; réservation obligatoire par mail auprès de Monique Milgrom, monique@milgrom .be

Roseraie communale de Chaumont-Gistoux 2 Rue Colleau • 1325 Chaumont-Gistoux Chaumont-Gistoux 1325 Brabant Wallon Wallonie Créée dans un ancien verger à proximité immédiate de la maison communale, la roseraie présente une collection de rosiers en équilibre avec leur environnement naturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T06:30:00+02:00 – 2023-06-04T08:30:00+02:00

