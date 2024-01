Marché de Pâques Rosenwiller, samedi 9 mars 2024.

Marché de Pâques Rosenwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 20:00:00

Une quarantaine d’artisans pour une journée très animée autour d’une chasse aux œufs, course en sac, pêche miraculeuse, maquillage et atelier de bricolage. Petite restauration sur place.

Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est rosace.rosenwiller@gmail.com



