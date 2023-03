Visite découverte de l’espace public du Rosenberg à Heiligenstein Rosenberg – Heiligenstein Heiligenstein Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Visite découverte de l'espace public du Rosenberg à Heiligenstein

3 et 4 juin

Rosenberg – Heiligenstein

67140 Heiligenstein
Heiligenstein
67140
Bas-Rhin
Grand Est

Au-dessus du village du Klevener, le « Rosenberg » offre un point de vue remarquable sur la plaine d'Alsace. A l'orée du bois, la montagne des roses invite au ressourcement sur fond de musique de la nature.

Aire de pique-nique sur les hauteurs de Heiligenstein au Rosenberg (emprunter la rue du Rosenberg). Tables et bancs, parking, fontaine

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

