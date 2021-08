Besançon Besançon Besançon, Doubs Rosemont et l’hypothèse du silence Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs EUR Marc Namblard, audionaturaliste, est parti à la quête d’espaces «silencieux» sur la colline de Rosemont. Avec des écouteurs, revivez cette balade sonore et appréciez la diversité des sons produits par les animaux, les plantes, les «éléments naturels»… Apéritif offert

Places limitées, inscription obligatoire auprès de Radio Campus Besançon : www.campusbesancon.fr

En partenariat avec Radio Campus Besançon et la Ville de Besançon

