Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ROSEMONDE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ROSEMONDE Le Mans, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Le Mans. ROSEMONDE 2021-07-16 – 2021-07-16

Le Mans Sarthe Festival Soirs d’été. Rosemonde est un personnage inattendu et culotté ! Elle va vous surprendre, et tenter ce qu’elle n’a jamais osé tester. Elle vous promet une cascade, un truc de fou ! Bluff ou performance ? Genre : Solo clownesque. Tout public. Durée : 1h. Festival Soirs d’été. Rosemonde est un personnage inattendu et culotté ! Elle va vous surprendre, et tenter ce qu’elle n’a jamais osé tester. Elle vous promet une cascade, un truc de fou ! Bluff ou performance ? Genre : Solo clownesque. Tout public. Durée : 1h. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville 47.99397#0.1755