ROSEMARY LOVELACE FAIT CA DEVANT TO THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 6 février 2023, PARIS.

ROSEMARY LOVELACE FAIT CA DEVANT TO THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-03-27 19:30. Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

Rosemary Lovelace, grande prêtresse des romans à l’eau de rose, vous donne rendez vous pour assister à une performance inédite : l’écriture en directe « liiiiive » de son 548ème roman dont le titre vous sera dévoilé lors de la soirée ! Flanquée de Thérèse, sa femme de chambre, assistante couteau suisse, qui l’accompagnera aussi au piano, elle déroulera son éternelle recette : une héroïne un peu oie blanche à la recherche de l’homme idéal ! Parcours du combattant s’il en est pour la jeune fille, qui au gré d’aventures rocambolesques, découvrira les hommes, les torrides nuits d’amour, les joies et les déboires qui font le sel de la vie. Le récit est ponctué d’airs coquins et fantaisistes majoritairement issus du répertoire des années 20-30 (Mistinguett, Charles Trenet, Colette Renard…) avec quelques clins d’œil à Boris Vian, Lio et Dalida. Et comme Rosemary Lovelace veut rester « in », elle proposera au public une fin très interactive. Ne croyez pas les journaux à scandale qui la brocardent : « La vieille rose » en a encore sous le capot ! ROSEMARY LOVELACE FAIT CA DEVANT TO EUR23.1 23.1 euros

Votre billet est ici

THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT 75018

Rosemary Lovelace, grande prêtresse des romans à l’eau de rose, vous donne rendez vous pour assister à une performance inédite : l’écriture en directe « liiiiive » de son 548ème roman dont le titre vous sera dévoilé lors de la soirée !

Flanquée de Thérèse, sa femme de chambre, assistante couteau suisse, qui l’accompagnera aussi au piano, elle déroulera son éternelle recette : une héroïne un peu oie blanche à la recherche de l’homme idéal ! Parcours du combattant s’il en est pour la jeune fille, qui au gré d’aventures rocambolesques, découvrira les hommes, les torrides nuits d’amour, les joies et les déboires qui font le sel de la vie.

Le récit est ponctué d’airs coquins et fantaisistes majoritairement issus du répertoire des années 20-30 (Mistinguett, Charles Trenet, Colette Renard…) avec quelques clins d’œil à Boris Vian, Lio et Dalida. Et comme Rosemary Lovelace veut rester « in », elle proposera au public une fin très interactive.

Ne croyez pas les journaux à scandale qui la brocardent : « La vieille rose » en a encore sous le capot !

.2023-03-27.

Votre billet est ici