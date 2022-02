ROSELINE GLISE – AQUARELLES Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

ROSELINE GLISE – AQUARELLES Nébian, 4 février 2022, Nébian. ROSELINE GLISE – AQUARELLES Nébian

2022-02-04 09:00:00 – 2022-02-04 12:00:00

Nébian Hérault Nébian Originaire de Normandie, Roseline Glise est installée à Nébian depuis 7 ans. Rarement exposée, elle nous propose ici une série d’aquarelles sur des thèmes naturalistes.

Visible le vendredi de 18h30 à 22h et le dimanche de 9h à 12h Entrée libre Originaire de Normandie, Roseline Glise est installée à Nébian depuis 7 ans. Rarement exposée, elle nous propose ici une série d’aquarelles sur des thèmes naturalistes.

Visible le vendredi de 18h30 à 22h et le dimanche de 9h à 12h Entrée libre assolaliberte@gmail.com Originaire de Normandie, Roseline Glise est installée à Nébian depuis 7 ans. Rarement exposée, elle nous propose ici une série d’aquarelles sur des thèmes naturalistes.

Visible le vendredi de 18h30 à 22h et le dimanche de 9h à 12h Entrée libre Nébian

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse Ville Nébian lieuville Nébian Departement Hérault

Nébian Nébian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nebian/

ROSELINE GLISE – AQUARELLES Nébian 2022-02-04 was last modified: by ROSELINE GLISE – AQUARELLES Nébian Nébian 4 février 2022 Hérault Nébian

Nébian Hérault