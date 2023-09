Le Repair Café géant de Toulouse RoseLab Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le Repair Café géant de Toulouse RoseLab Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse. Le Repair Café géant de Toulouse Samedi 21 octobre, 09h00 RoseLab Lors des Journées Nationales de la Réparation, (re)venez découvrir le Repair Café du RoseLab à La Cité. Un grille-pain cassé ? Un table basse un peu bancale ? Une souris qui ne marche plus ? Un t-shirt troué ? Ne les jetez plus, venez au Repair Café pour lui redonner une seconde vie, ensemble ! 1️⃣ J’apporte mes objets en mauvais état au RoseLab

2️⃣ Nous cherchons la panne ensemble grâce à nos savoir-faire, à internet ou en appelant un.e ami.e.

3️⃣ Nous réparons ensemble l’objet grâce aux outils du RoseLab Ce n’est ni une prestation, ni un service, tout le monde doit participer pour s’entraider et apprendre à faire ensemble. Nous ne garantissons pas de pouvoir tout réparer, simplement d’au moins essayer, de savoir rater et de nouvelles connaissances. Le but est autant d’arriver à une réparation que d’apprendre à réparer et de rencontrer ses voisin.e.s grâce à un bon café (ou autre boissons bien sûr). Prêt.e à venir réparer ? Pas besoin d’inscription, d’adhésion, juste de la bonne humeur. ☀️ RoseLab La Cité, 55 avenue Louis Bréguet 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://roselab.fab-manager.com/#!/events »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

