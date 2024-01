Rose Valland, espionne au service de l’art Bibliothèque Georges Brassens Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Sur réservation à l’adresse

bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Rencontre avec Jennifer Lesieur, auteure de « Rose Valland, l’espionne à l’œuvre » (Robert Laffont, 2023).

Cette femme a sauvé plus de soixante mille œuvres d’art spoliées

pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, personne ne connaît son nom :

Rose Valland.

En 1940, elle est attachée de conservation bénévole au musée du Jeu de Paume, où transitent les œuvres d’art volées aux familles juives par les nazis. Pendant les quatre années d’Occupation, Rose Valland réussit, au péril de sa vie, à réunir clandestinement de précieuses informations sur la provenance et la destination des oeuvres pillées; elle poursuit son engagement après la guerre comme agent de terrain, parcourant l’Allemagne pour aider à retrouver et restituer ce patrimoine.

Pour évoquer le courage, le parcours et l’héritage de cette femme longtemps oubliée, la bibliothèque recevra

Jennifer Lesieur, auteure de Rose Valland,

l’espionne à l’œuvre (Robert Laffont).

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Céline Nieszawer / Leextra / Éditions Robert Laffont Rose Valland par Jennifer Lesieur