ATELIER DE CREATION DE PARFUM SUR MESURE ROSE ET MARIUS Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

ATELIER DE CREATION DE PARFUM SUR MESURE ROSE ET MARIUS, 28 mars 2023, Aix-en-Provence. ATELIER DE CREATION DE PARFUM SUR MESURE 28 mars – 1 avril ROSE ET MARIUS Rose et Marius, Maison de Haute Parfumerie de Provence vous propose une expérience unique : Devenir Parfumeur d’un jour.

Rose et Marius bénéficie d’une réelle expertise dans la création de parfums sur mesure, en accompagnant les plus hauts lieux du Luxe : hôtels 5*, restaurants étoilés, Entreprises….

Venez créer très facilement et facilement votre signature olfactive sur mesure.

Etape 1 choisissez parmi 21 matières premières les 3 notes qui vous correspondent le mieux

Etape 2 nous vous faisons valider votre création par le bais de porte touches à parfum

Etape 3 vous repartez avec votre diffuseur de parfum ou de bougies parfumées à votre propre fragrance.

Brevet déposé ROSE ET MARIUS 3 rue Thiers à Aix en Provence Aix-en-Provence 13626 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.roseetmarius.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T13:00:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00 Magali Fleurquin

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu ROSE ET MARIUS Adresse 3 rue Thiers à Aix en Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville ROSE ET MARIUS Aix-en-Provence

ROSE ET MARIUS Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

ATELIER DE CREATION DE PARFUM SUR MESURE ROSE ET MARIUS 2023-03-28 was last modified: by ATELIER DE CREATION DE PARFUM SUR MESURE ROSE ET MARIUS ROSE ET MARIUS 28 mars 2023 aix en provence ROSE ET MARIUS Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône