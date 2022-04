Rose et l’automate de l’opéra Caen, 29 avril 2022, Caen.

Rose et l’automate de l’opéra Caen

2022-04-29 – 2022-07-02

Caen Calvados

La bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille une exposition jeune public de François Rocas

Dans une vieille malle oubliée dans un grenier de l’Opéra de Paris, Hermès, un automate en morceaux, sommeille. Grâce aux soins attentionnés de Rose, une petite danseuse, et de ses amis, l’automate abandonné va peu à peu reprendre vie et retrouver le plaisir de danser comme par le passé. L’exposition présente les originaux de l’album Rose et l’automate de l’opéra (Albin Michel jeunesse, 2013), album co-signé par le duo François Roca pour les illustrations et Fred Bernard pour le texte. Réalisées à la peinture à l’huile, ces somptueuses illustrations, tout en jeux d’ombres et de lumière, nous entraînent dans le monde enchanté et mystérieux de l’opéra.

Heure du conte suivie de la découverte de l’exposition, les 18 et 21 mai à 16h François Roca sera présent sur Époque, le salon des livres de Caen.

+33 2 31 30 47 00 https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/reseau-des-bibliotheques-de-caen-la-mer-accueil.aspx

