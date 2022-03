Rose et bleu Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 31 mars au samedi 2 avril à Théâtre de la Violette

Sur un ton de comédie, émaillée de quelques chansons et danses, la pièce raconte l’histoire d’une famille d’émigrés espagnols depuis les années 60. Elle aborde avec humour et gravité à la fois, la question du sexisme, la répartition des rôles sociaux, les violences conjugales, en invitant à une réflexion critique sur la nécessité pour les femmes, au-delà des préjugés, de devenir actrices de leur destin.

Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 13€

Sur un ton de comédie, émaillée de quelques chansons et danses, la pièce raconte l'histoire d'une famille d'émigrés espagnols depuis les années 60. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2022-03-31T19:30:00 2022-03-31T20:40:00;2022-04-01T19:30:00 2022-04-01T20:40:00;2022-04-02T20:45:00 2022-04-02T21:55:00

