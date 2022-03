Rose et Bleu Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Une histoire de famille **Dans le cadre du Printemps du Rire** Dans une banlieue résidentielle de Madrid, Fernando, père de famille, informaticien, reçoit sa sœur Marta. Ils ne se sont pas revus depuis la mort de leur père. Un silence prolongé de trois années. Marta, journaliste à Paris, s’est engagée dans la lutte contre la maltraitance des femmes. Elle s’apprête à partir au Guatemala pour un reportage dans le cadre d’une mission humanitaire et veut confier sa fille Camille à son frère. Les voici réunis pour deux jours. Ils vont évoquer leur enfance, leurs souvenirs, marqués par la domination machiste de leur père et la soumission de leur mère. De et avec : Rosa Ruiz, Enrique Fiestas Mise en scène : Philippe Calmon Compagnie Confidences ### Plus d’infos [Site web](https://www.theatredelaviolette.com/) ![]() ### Infos pratiques Tout public à partir de 13 ans Le 31 mars et le 1er avril à 19h30, le 2 avril à 20h45 Durée : 1h10

