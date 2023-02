Plieuse de papier depuis 40 ans, venez me découvrir pour votre conception de luminaire personnalisé ! Rose Durantin Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Plieuse de papier depuis 40 ans, venez me découvrir pour votre conception de luminaire personnalisé ! Rose Durantin, 27 mars 2023, Paris. Plieuse de papier depuis 40 ans, venez me découvrir pour votre conception de luminaire personnalisé ! 27 mars – 2 avril Rose Durantin PliAPli a pour activité principale de plier sur-mesure et sur croquis des abat-jour et luminaires pliés avec des papiers traditionnels du monde entier (Japon, Corée, Italie, Népal, Inde…). Rose Durantin 30 rue Durantin 75018 Paris Quartier des Grandes-Carrières Paris 75018 Île-de-France PliAPli se construit une image du haut de gamme, d’élégance et du savoir-faire à la française grâce à une sélection des plus beaux papiers traditionnels recherchés à travers le monde. Je propose une gamme de 29 modèles créés par-moi même dans 5 types de luminaires : Les suspensions, les abat-jour pour pieds de lampe, structure de pliage pour lampe posée au sol, plafonniers, guirlandes et rosaces. Ces modèles ne sont pas limitatifs, car dans mon domaine les possibilités techniques de création sont sans fin, et mes capacités d’imagination sont infinies.

Lors de ma démarche de création avec mes clients pour du sur-mesure, je m’adapte à tous les pieds de lampes, lustre ou suspension et à tous les styles, art nouveau, art déco, scandinave, italien, empire…

L’objectif de PliAPli est de redonner vie à tous les luminaires. Sortis d’un grenier, d’une cave, d’un vide grenier, d’une brocante, afin de remplacer des opalines cassées, un abat-jour resté d’en son jus depuis trop longtemps. Je revalorise un pied de lampe ancien, remisé dans un coin de la maison, pour lequel mon client à un attachement affectif, et ainsi lui donner une allure plus contemporaine. Enfin, une lampe dans l’air du temps venue d’hier !

Apportez votre pied de lampe, lampadaire, et autre support de luminaire en boutique. Je concevrais avec vous votre luminaire ou abat-jour personnalisé.

Pour le sur-mesure, il est souhaitable de prendre rendez-vous avec moi par téléphone au 06.86.69.87.34 avant votre venue.

