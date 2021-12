Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon ROSE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture, le samedi 8 janvier 2022 à 14:30

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé… COMEDIE DRAMATIQUE DE AURELIE SAADA AVEC FRANCOISE FABIAN … FRANCO – 2021 – 1H43 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

