Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22 . Comme chaque année, Roscoff s’associe à l’opération menée par le Ministère de la Culture avec l’Office de Tourisme, la Commission Municipale Patrimoine : » Patrimoine vivant – Patrimoine du sport ». §§ Samedi 21/09 et dimanche 22/09 : §§ Visites (phare, chapelle Ste Barbe, vieilles demeures).

– De 10h à 17h | Visite libre de l’église Notre Dame de Croaz Batz.

– De 10h à 18h | Jardin Exotique et Botanique de Roscoff.

Visite à 4€ au lieu de 6€ Lieu dit Roc’h Hievec. – De 11h à 18h | Démonstration des métiers d’artisanat –

Place Lacaze Duthiers et quai parmentier (Maison Mary Stuart). – De 11h à 18h | Coin des écrivains – Place Lacaze Duthiers.

– De 14h30 à 17h30 | Phare de Roscoff visite libre,gratuit .

– De 14h30 à 17h30 | Chapelle Sainte Barbe.

Visite & Exposition sur l’histoire de la Chapelle et du Pardon – Gratuit. – 11h, 14h, 15h, 16h | Visite propriété privée – 2 rue Armand Rousseau

HORAIRES à confirmer-

Tarif : 5€ au profit de la Fondation du Patrimoine.

6 pers à chaque RDV inscription avant le 13/09 à 17h – 02 98 24 43 00 (Mairie). – 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 | 25 rue Amiral Réveillère. Visite de la tourelle, de la cour, et du jardin.

HORAIRES à confirmer-

Gratuit 20 pers à chaque RDV.

Inscription avant vendredi 15/09 à 17h – 02 98 24 43 00 (Mairie). – 14h à 17h | Exposition collection de photographies de la ville de Roscoff dans les temps anciens au Temple protestant. – 22 rue Docteur Bagot.

– 14h à 18h30 | Chapelle Sainte Anne.

Présentation du cimetière du Vil par l’association cimetière du Vil. – 14h à 18h30 | Abri du canot – Exposition sur le chantier de Kerenfors par l’ASSR .(l’association pour la sauvegarde des sites de Roscoff)

– De 18h à 19h | Visite à quai du vieux gréement le Mondara Mad.

Inscription obligatoire – 06 80 54 04 25. §§ Samedi 21/09 : §§

15h : Visite guidée du Cimetière du Vil « Le cimetière du Vil est aussi un lieu de vie »

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue Edouard Corbière – Durée 1h-

Contact 06 71 25 89 60

17h : Conférence Johnnies à l’Espace M. Méheut.

Déambulation de Joël et Domi. . Roscoff 29680 Finistère Bretagne

