Exposition sur le chantier naval Kerenfors de Roscoff Abri du Canot de Sauvetage, 19 septembre 2020, Roscoff.

Entrée libre

Exposition sur le chantier naval Kerenfors de Roscoff qui a joué un rôle majeur pendant près de 3 siècles sur la construction navale de la Baie de Morlaix.

Qui étaient « les Kerenfors » de Roscoff ? combien de temps ont-ils exercé, développé et transmis leur savoir-faire ? à quel emplacement avaient-ils installé leur chantier naval ? quels types de bateaux ont-ils construit ? et d’ailleurs comment construisait-on un bateau à l’époque ? qu’est-ce qu’une étrave ? un étambot ? le calfatage ? à quoi servaient les gabarits ?

Quelles différences entre un sloup, un lougre, une goélette de cabotage et un Yacht ?

Que vous soyez natifs de Roscoff, de sa région ou de n’importe quelle autre partie du monde, membres de la grande famille des « gens de mer » ou plaisanciers, initiés ou débutants, venez découvrir l’histoire de cette famille et sa réussite reconnue bien au-delà de Roscoff. Pour les plus jeunes, une occasion d’apprendre comment se déroulait la vie de nos anciens sur un chantier naval, quels métiers s’y regroupaient, comment ils s’apprenaient et se transmettaient par apprentissage.

Grâce aux recherches et au recueil de nombreux documents d’archives réunis par des passionnés tels que Pierre-Yves DECOSSE et Pierre CUZON, mis en situation par le talent de Violaine PIERRET, l’Association pour la Sauvegarde des Sites de Roscoff (ASSR) vous invite à venir à la rencontre de cette famille roscovite exceptionnelle, qui a marqué la vie de la commune pendant huit générations avant que le flambeau des chantiers Kerenfors ne soit repris par Félix Le Corre puis Goulven Le Got.

Un mini-musée d’objets liés à la vie d’un chantier naval, des tirages de cartes postales ou photographies anciennes, ainsi que d’articles de presse anciens sont également présentés.

Situé dans le prolongement de l’Abri du Canot et de la Maison du Marin, le site du chantier est facilement accessible à quelques enjambées de l’exposition.

Abri du Canot de Sauvetage Rue Amiral Courbet 29680 Roscoff Finistère

