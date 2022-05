Ticket to Pitch #5 – Save The Date A bord du Pont Aven, Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Ticket to Pitch #5 – Save The Date A bord du Pont Aven, Roscoff, 11 décembre 2020 09:00, Roscoff. Vendredi 11 décembre 2020, 09h00 Sur place Pré-inscriptions https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYNDp8rj3_td7d_VQS4hIgiMHoB9eICYwhigLqJ5A6JLstKQ/viewform RDV business qualifiés ETI / PME & Startups 100% digitale Depuis maintenant 4 ans, la journée Ticket To Pitch a su s’imposer comme un événement business incontournable à l’ouest breton. Cette journée pilotée par la French Tech Brest+, a pour objectif de faire se rencontrer à l’occasion de RDV business qualifiés, ETI / PME en réflexion sur leur transition numériques et des startups en capacité de leur apporter des solutions numériques et digitales aux problématiques exprimées. La 5e édition aura lieu le vendredi 11 décembre 2020 et sans houle puisque organisée en dématérialisé cette année ? Pour se pré-inscrire c’est par ici ? https://forms.gle/wfvazL9MewneAj2c6 A bord du Pont Aven, Roscoff Roscoff 29680 Roscoff Finistère vendredi 11 décembre 2020 – 09h00 à 17h00

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu A bord du Pont Aven, Roscoff Adresse Roscoff Ville Roscoff lieuville A bord du Pont Aven, Roscoff Roscoff Departement Finistère

A bord du Pont Aven, Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Ticket to Pitch #5 – Save The Date A bord du Pont Aven, Roscoff 2020-12-11 was last modified: by Ticket to Pitch #5 – Save The Date A bord du Pont Aven, Roscoff A bord du Pont Aven, Roscoff 11 décembre 2020 09:00 A bord du Pont Aven Roscoff Roscoff Roscoff

Roscoff Finistère