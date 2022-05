Ticket to Pitch #4 A bord du Pont Aven, Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Ticket to Pitch #4 A bord du Pont Aven, Roscoff, 27 septembre 2019 09:00, Roscoff. Vendredi 27 septembre 2019, 09h00 Sur place Sur inscription http://ticket-to-pitch.bzh Journée business à bord du Pont-Aven organisé par la French Tech Brest+ Cette journée, organisée par la French Tech Brest+ en soutien des technopoles de Brest, Lannion et Quimper et des structures d’accompagnement du territoire, permet d’embarquer à bord du ferry Pont-Aven à Roscoff, des startups et des ETI pour des sessions de RDV business pré-qualifiés de 15 mn. Chaque année, près de de 10 ETI emblématiques du territoire et une soixantaine de startups se donnent RDV dans ce cadre atypique pour étudier des pistes de collaboration en circuit court. Depuis son lancement, Ticket To Pitch a eu le plaisir de voir de beaux projets aboutirent : Ecomiam et la startup Nabl, Arkéa avec la startup Voxpass … Pour cette 4e édition, l’événement élargit ses horizons et accueille la dynamique Big Up For Startup. Ce programme, crée en 2015 par la French Tech Montpellier, surfe sur les mêmes codes que Ticket To Pitch et développe ses actions en étroite collaboration avec des Grands Comptes nationaux. Ainsi pour Ticket To Pitch #4, en complément des ETI présentes à bord, des rencontres business avec des Grands Comptes nationaux seront également proposées aux startups. Vous souhaitez participer à cette journée ? Prenez date le vendredi 27 septembre de 9h à 17h à Roscoff et cliquez ci-dessous pour vous pré- inscrire … Plus d’infos sur le programme à venir ! Lien : http://ticket-to-pitch.bzh A bord du Pont Aven, Roscoff Roscoff 29680 Roscoff Finistère vendredi 27 septembre 2019 – 09h00 à 17h00

