Ticket to Pitch #3 A bord du Pont Aven, Roscoff, 28 septembre 2018 09:00, Roscoff. Vendredi 28 septembre 2018, 09h00 Sur place Billetterie en ligne prochainemment http://frenchtech-brestplus.bzh/2018/07/12/ticket-to-pitch-le-28-septembre-le-ferry-revient/ Journée business à bord du Pont-Aven. Evénement organisé par la French Tech Brest+ Pour accompagner l’accélération des startups de l’ouest breton et la transition numérique des entreprises plus traditionnelles, la French Tech Brest+ embarque le vendredi 28 septembre 2018 à de 9h à 17h, à bord du Pont-Aven pour la 3e édition de son événement “Ticket To Pitch “. Cette journée unique sur l’ouest breton, a pour objectif de faire se rencontrer à l’occasion de RDV business qualifiés, ETI/ PME en réflexion sur leur transition numérique et l’écosystème de startups de la French Tech Brest+ en capacité à leur apporter des solutions numériques et digitales. L’ambition de Ticket To Pitch est de créer de nouveaux business numériques en simplifiant la relation ETI/Startups et de multiplier les réflexions et les échanges entre professionnels présents lors de cette journée. Inscription ici : https://bit.ly/2JfjtHK A bord du Pont Aven, Roscoff Roscoff 29680 Roscoff Finistère vendredi 28 septembre 2018 – 09h00 à 17h00

