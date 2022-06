Marché potier de Rosans Place Abbé Bicais Rosans Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

L'association Terres de Provence et le village de Rosans, vous invitent à la troisième édition du marché potiers de Rosans le Mardi 12 Juillet 2022 de 9h à 19h.

25 exposants professionnels sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail.

Le marché se déroulera sur la place du vieux village, devant le château de Lesdiguiéres, au cœur du Parc naturel régional des baronnies provençales. – Éric Desplanches, potier maître tourneur accompagnera la journée de démonstrations de tournage

– Atelier poterie enfants avec Tamara, potière à Embrun (05)

– Exposition de panneaux explicatifs illustrés, sur les origines et les techniques de la céramique (réalisés par l’association Terre de Provence), afin de satisfaire la curiosité des grands et des petits.

– Stand du « bol de la solidarité »

