2022-12-10 – 2022-12-11

Haute-Garonne Venez retrouver une cinquantaine de créateur.ices de la région, et échanger, découvrir leurs oeuvres dans les domaines du bijoux, du textile, de la céramique, de la décoration et bien plus encore.

Des idées de cadeaux à deux semaines avant Noël ! Le marché d’Hiver des Créateurs 2022 devient Rosalie Marché de Créatrices !

Rendez-vous pour un weekend qui met à l'honneur l'artisanat local, engagé, créatif et de qualité! contact@creart31.com http://www.creart31.com/

