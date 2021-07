Rosalie cirque à pédales + Ciné-vélo Bergerac, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Bergerac.

Rosalie cirque à pédales + Ciné-vélo 2021-07-31 17:00:00 – 2021-07-31 Salle du P’tit Chat Noir Rue Jean Nicot

Bergerac Dordogne Bergerac

La Smala, c’est le nouveau lieu culturel de plein créé par le Théâtre de la Gargouille sur son site de résidence bergeracois du P’tit Chat Noir.



Coup de cœur pour les propositions itinérantes de Damien Combier et la Cie Cirque Allant vers. Avec Rosalie cirque à pédales, découvrez ses géniales attractions foraines à énergie parentales. Et à la nuit tombée, pédalez pour visionner le documentaire « Lampedusa », récit d’un périple en famille à rosalie.

Ouverture du site à 17H

Ciné-vélo à la nuit tombée

Prix libres pour les spectacles

Buvette (bières artisanales, vins, jus et sirops bio), pizzas au feu de bois, crêpes.

Théâtre, cirque, arts de rue, danse, concerts sur succèdent sur la scène, face aux gradins.

+33 5 53 22 54 76

Théâtre La Gargouille

